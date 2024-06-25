Месси: «Я всегда был очень самокритичен. Часто сам на себя злюсь»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что часто ругает себя из-за ошибок. По его словам, он всегда был самокритичным человеком.

24 июня аргентинцу исполнилось 37 лет. Он выступает за «Интер Майами» с лета прошлого года. Ранее Месси играл за «ПСЖ» и «Барселону».

«Я всегда был очень самокритичен. Думаю, я первым понимаю, когда делаю что-то правильно или неправильно. Часто я сам на себя злюсь из-за некоторых действий. Например, в финале чемпионата мира мне хотелось убить себя, потому что хоть я и потерял мяч вдали от наших ворот, произошло это из-за того, что я хотел сделать что-то другое, а не попытаться продвинуться вперед. Я хотел сделать последний пас, а мяч оказался слишком далеко, и у меня его забрали», — сказал Месси в интервью Clank!

Нападающий является обладателем восьми «Золотых мячей» и чемпионом мира вместе со сборной Аргентины. Также Месси 10 раз становился победителем чемпионата Испании, дважды выигрывал лигу 1 и четырежды становился победителем Лиги чемпионов.