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Месси не планирует уходить из «Интер Майами» до конца контракта

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не намерен покидать американскую команду до истечения срока действия его соглашения с клубом в 2025 году, сообщает talkSPORT.

Контракт форварда с клубом МЛС истекает 31 декабря 2025 года, на момент окончания ему будет 39 лет. Предполагалось, что по истечении срока соглашения Месси может покинуть «Интер Майами» и вернуться в «Барселону».

По данным источника, футболисту со своей семьей комфортно жить в США и хочется продолжить выступать за команду из Майами, чтобы получить необходимую практику до лета 2026 года и сыграть со сборной Аргентины на будущем чемпионате мира.

37-летний нападающий выступает за «Интер Майами» с 15 июля 2023 года, за это время он отметился 34 голами и 18 результативными передачами в 39 встречах за американский клуб во всех турнирах.

В воскресенье, 10 ноября, «Интер Майами» проиграл «Атланте Юнайтед» (2:3) в третьем матче 1/8 финала плей-офф МЛС и вылетел из плей-офф, проиграв серию — 1-2.

Капитан &laquo;Интер Майами&raquo; Лионель Месси разочарован поражением в&nbsp;матче против &laquo;Атланты Юнайтед&raquo; 10&nbsp;ноября 2024 года. «Ошеломляющий сюрприз и разочарование». В Америке в шоке от вылета «Интер Майами» из плей-офф от команды Миранчука

Источник: talkSPORT
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами

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