Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

27 октября, 02:35

Месси не попал в тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона в МЛС

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Пресс-служба МЛС на официальном сайте лиги объявила трйоку финалистов на получение награды самому ценному игроку сезона.

За почетную награду поборются Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед») и Дени Буанга («Лос-Анджелес»). Таким образом, форвард «Интер Майами» Лионель Месси не попал в тройку претендентов. Хотя был в расширенном списке.

Тем не менее 36-летний аргентинец может получить приз лучшему новичку сезона в МЛС. В финальной тройке голосования он поборется с Георгиосом Якумакисом из «Атланта Юнайтед» и Эдуард Левеном из «Сент-Луис Сити».

Месси летом бесплатно перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ». Семикратный обладатель «Золотого мяча» забил 10 голов в 7 играх и привел клуб к первому трофею — Кубку лиги.

Лионель Месси. Месси завершил сезон поражением. В Европу Лео вернется не в «Барселону», а за «Золотым мячом»?

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
3
Обсудить
Читайте также
Щербакова назвала фигуристок, которыми восхищалась в детстве
Дацик нокаутом проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2023: лучший игрок мира — Месси, Холанн или кто-то еще?
Стоичков заявил, что Месси заслуживает получить «Золотой мяч» по итогам прошедшего года
Анчелотти считает, что Винисиус выиграет «Золотой мяч»
Ван Перси назвал трех лучших игроков мира
Индзаги: «Лаутаро заслуживает «Золотой мяч» за путь, который он прошел»
Месси завершил сезон поражением. В Европу Лео вернется не в «Барселону», а за «Золотым мячом»?
Гвардиола считает, что для Месси нужно ввести отдельный «Золотой мяч»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стоичков заявил, что Месси заслуживает получить «Золотой мяч» по итогам прошедшего года