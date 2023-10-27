Месси не попал в тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона в МЛС

Пресс-служба МЛС на официальном сайте лиги объявила трйоку финалистов на получение награды самому ценному игроку сезона.

За почетную награду поборются Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед») и Дени Буанга («Лос-Анджелес»). Таким образом, форвард «Интер Майами» Лионель Месси не попал в тройку претендентов. Хотя был в расширенном списке.

Тем не менее 36-летний аргентинец может получить приз лучшему новичку сезона в МЛС. В финальной тройке голосования он поборется с Георгиосом Якумакисом из «Атланта Юнайтед» и Эдуард Левеном из «Сент-Луис Сити».

Месси летом бесплатно перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ». Семикратный обладатель «Золотого мяча» забил 10 голов в 7 играх и привел клуб к первому трофею — Кубку лиги.