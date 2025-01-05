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Сегодня, 01:52

Месси не приехал на церемонию вручения президентской медали свободы США

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси не присутствовал на церемонии вручения президентской медали свободы главой США Джо Байденом, сообщает Globo.

По сведениям источника, это стало известно известно заранее, поэтому во время церемонии имя 37-летнего аргентинца не объявлялось.

Медаль свободы является высшей гражданской наградой страны, которая вручается людям, внесшим «выдающийся вклад в процветание Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие значимые общественные, государственные или частные начинания».

Месси выступает в МЛС с 2023 года. Вместе с «Интером Майами» форвард выиграл регулярный чемпионат и выбыл из плей-офф в первом раунде от «Атланты».

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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