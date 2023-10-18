Месси не уйдет в аренду из-за непопадания «Интер Майами» в плей-офф МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси останется в клубе, несмотря на непопадание в плей-офф МЛС, утверждает ESPN.

«Я не рассматриваю возможности ухода из команды. Жаль, что мы не смогли выйти в плей-офф турнира. Я пропустил несколько последних игр, у нас было несколько травм. Июль был очень тяжелым для нас, мы играли каждые три дня, было много перелетов», — цитирует Месси ESPN.

Форвард добавил, что проведет заключительный матч сезона в МЛС. 22 октября «Интер Майами» сыграет на выезде с «Шарлотт».

Ранее сообщалось, что Месси может уйти в аренду в клуб из Саудовской Аравии из-за паузы в пять месяцев в МЛС.