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МЛС (MLS)

Сегодня, 10:24

Месси — о победе «Интер Майами» в Кубке лиг: «Это только начало»

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото AFP
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в своих соцсетях прокоммпнтировал победу команды в Кубке лиг MLS + MX.

«Очень рад выиграть первый титул в истории клуба. Упорный труд и самоотдача каждого сделали это возможным. Надеюсь, что это только начало. Вперед, «Интер Майами», — написал Месси.

В финале «Интер» обыграл «Нэшвилл» (1:1, 10:9 пен.) и стал победителем турнира. 36-летний аргентинец забил гол и реализовал 11-метровый удар. Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг, забив 10 голов в 7 матчах.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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