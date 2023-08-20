Месси — о победе «Интер Майами» в Кубке лиг: «Это только начало»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в своих соцсетях прокоммпнтировал победу команды в Кубке лиг MLS + MX.

«Очень рад выиграть первый титул в истории клуба. Упорный труд и самоотдача каждого сделали это возможным. Надеюсь, что это только начало. Вперед, «Интер Майами», — написал Месси.

В финале «Интер» обыграл «Нэшвилл» (1:1, 10:9 пен.) и стал победителем турнира. 36-летний аргентинец забил гол и реализовал 11-метровый удар. Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг, забив 10 голов в 7 матчах.