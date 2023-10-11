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МЛС (MLS)

Сегодня, 18:04

Месси останется в «Интере» по окончании сезона МЛС

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не покинет команду в ближайшее время, сообщил журналист Гильем Балаге.

«У него, как и у других футболистов, будет месяц отпуска. Так что забудьте о каких-либо переходах в Саудовскую Аравию или еще куда-то», — отметил эксперт BBC.

Сообщалось, что игрока может арендовать клуб Саудовской Аравии.

Летом 2023 года 36-летний аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» до конца 2025 года. Месси провел 13 матчей за команду, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

«Интер Майами» без плей-офф, у Месси до февраля остались только игры в сборной

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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