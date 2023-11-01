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1 ноября, 23:47

Месси отказался фотографироваться с Лапортой на церемонии «Золотого мяча»

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси, выступающий на данный момент в «Интер Майами», не захотел фотографироваться с нынешним президентом каталонцев Жоаном Лапортой на церемонии вручения «Золотого мяча».

После завершения награждения руководитель предложил Месси сделать совместный снимок, однако аргентинец категорически отказался.

Месси является воспитанником «Барселоны». За каталонцев он выступал с 2005 по 2021 год. Его действующий трудовой договор с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

Месси 31 октября в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании 36-летний аргентинец обошел Эрлина Холанна и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно. Роналду впервые за 19 лет не вошел в список номинантов на награду.

Лионель Месси
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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