Месси отказался фотографироваться с Лапортой на церемонии «Золотого мяча»

Экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси, выступающий на данный момент в «Интер Майами», не захотел фотографироваться с нынешним президентом каталонцев Жоаном Лапортой на церемонии вручения «Золотого мяча».

После завершения награждения руководитель предложил Месси сделать совместный снимок, однако аргентинец категорически отказался.

Месси является воспитанником «Барселоны». За каталонцев он выступал с 2005 по 2021 год. Его действующий трудовой договор с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.