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Сегодня, 18:46

Месси отказался принять участие в ТВ-шоу из-за присутствия в нем Каррагера

Сергей Разин
корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси отказался участвовать в шоу CBS Sports, посвященном Лиге чемпионов, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, 36-летний аргентинец не принял приглашение из-за того, что в передаче примет участие экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер. В 2022 году Каррагер заявил, что Месси назвал его «ослом» в личной переписке из-за критики трансфера аргентинца в «ПСЖ».

Месси летом подписал контракт с «Интер Майами», когда завершилось его соглашение с «ПСЖ». Аргентинец провел 14 матчей за американский клуб, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. В конце октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Лионель Месси
ФК Интер Майами
Джейми Каррагер
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