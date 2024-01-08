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Месси о смерти Беккенбауэра: «Покойся с миром»

Руслан Минаев
Лионель Месси и Франц Беккенбауэр.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на новость о смерти чемпиона мира и Европы Франца Беккенбауэра.

«Покойся с миром», — написал форвард в соцсети.

Беккенбауэр дважды становился обладателем «Золотого мяча» — в 1972 и 1976 году. Четыре раза игрока признавали лучшим футболистом Германии.

В составе сборной Германии Беккенбауэр провел 103 матча и забил 14 голов. Вместе с бундестим футболист становился чемпионом мира в 1974 году и чемпионом Европы в 1972-м. Также немец завоевал серебро ЧМ-1966, бронзу ЧМ-1970 и серебро Евро-1976.

Лионель Месси
Франц Беккенбауэр
Футбол
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