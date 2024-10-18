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Месси отреагировал на приз самому титулованному футболисту в истории

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал вручение ему приза самому титулованному футболисту в истории.

17 октября испанская газета Marca вручила 37-летнему аргентинцу специальную награду как самому титулованному игроку в истории футбола.

«Спасибо за это признание. И огромное спасибо всем людям, которые сопровождали меня в каждый момент, как на футбольном поле, так и за его пределами. Я всегда говорил, что не смог выиграть ни один из титулов без поддержки, без моих товарищей по команде, как в сборной, так и в клубах, за которые я играл», — написал Месси в соцсетях.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета прошлого года. До этого нападающий играл в «ПСЖ» и «Барселоне».

Лионель Месси
Футбол

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