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МЛС (MLS)

Сегодня, 06:37

Месси отреагировал на свой дубль и разгромную победу «Интер Майами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал победу своей команды над «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.

36-летний аргентинец оформил дубль и сделал две голевые передачи.

«Ещё одна победа, которая поможет нам расти», — написал Месси в соцсетях.

После этого матча «Интер Майами» с 21 очком занимает первое место в Восточной конференции, «Нью-Инглэнд Революшн» с 4 очками — на последней строчке.

В текущем сезоне в активе Месси 9 голов и 5 результативных передач в 7 матчах регулярного чемпионата МЛС.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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«Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами»: видеообзор матча и дубль Месси