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Сегодня, 22:24

Месси ответил на вопрос о своем возможном участии на чемпионате мира-2026

Лионель Месси.
Фото Reuters
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, планирует ли он принять участие на чемпионате мира 2026 года.

«Все происходит неожиданно. Я не опережаю события. Стараюсь получать удовольствие от повседневной жизни. Когда придет время, появятся ответы на все вопросы. Не люблю торопить события. Надеюсь, я смогу продолжать выступать на этом уровне, чтобы чувствовать себя хорошо и быть счастливым», — приводит слова Месси Marca.

Чемпионат мира-2026 пройдет на территории трех стран: Канады, Мексики и США.

В текущем сезоне 37-летний аргентинец провел 18 матчей в регулярном чемпионате МЛС за «Интер Майами», отметившись 17 голами и десятью результативными передачами. Его контракт с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.

В своем последнем матче за сборную Аргентины Месси оформил хет-трик в ворота Боливии в квалификации ЧМ-2026.

Лионель Месси
Футбол
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