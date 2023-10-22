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МЛС (MLS)

Сегодня, 23:07

Месси: «Горжусь всей командой и проделанной в этом сезоне работой»

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото Соцсети
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси подвел итоги сезона для своей команды. Он остался доволен временем, проведенным в клубе из МЛС.

«Горжусь всей командой и проделанной в этом сезоне работой. Трудом и усилиями всех мы смогли выиграть Кубок лиг и завоевать первый титул Открытого кубка США. Мы даже до последнего момента боролись за то, чтобы попасть в плей-офф MLS. Остались хорошие впечатления, будем стремиться совершенствоваться, чтобы в следующем году быть еще более конкурентоспособными. Хочу поблагодарить всех людей клуба и города Майами за поддержку, которую они нам всегда оказывают. Я уверен, что мы продолжим проводить потрясающие моменты вместе, как и в последние несколько месяцев», — написал Месси с своих соцсетях.

Месси этим летом подписал контракт с «Интер Майами» до конца 2025 года. Аргентинец провел 14 матчей за команду, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Сообщалось, что базовая зарплата 36-летнего футболиста в клубе из МЛС составляет 12 миллионов долларов, а гарантированная компенсация — 20,4 миллиона.

18 октября появилась информация, что Месси не уйдет в аренду из-за непопадания «Интер Майами» в плей-офф МЛС.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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