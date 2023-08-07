Месси поднялся на 6-е место по голам со штрафных в истории футбола

Сегодня, 10:27
Форвард «Интера Майами» Лионель Месси отметился голом со штрафного в матче 1/8 финала Кубка лиг против «Далласа» (4:4, пен. 5:3).
Этот гол стал для аргентинца 64-м со стандарта. Форвард поднялся на 6-е место по этому показателю в истории футбола.
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду расположился на 9-й строчке списка. 18 марта португалец забил со штрафного в матче с «Абхой» в чемпионате Саудовской Аравии.
Месси и Роналду являются единственными действующими игроками, которые занимают места в первой десятке по количеству голов со штрафных в истории футбола.
Первая десятка выглядит так:
1. Жуниньо Пернамбукано — 76 голов;
2. Пеле — 70;
3. Виктор Легроталье — 66;
4. Роналдиньо — 66;
5. Дэвид Бекхэм — 65;
6. Лионель Месси — 64;
7. Диего Марадона — 62;
8. Зико — 62;
9. Криштиану Роналду, Рональд Куман и Рожерио Сени (вратарь) — 60;
10. Марселиньо Кариока — 59.