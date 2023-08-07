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Сегодня, 10:27

Месси поднялся на 6-е место по голам со штрафных в истории футбола

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Интера Майами» Лионель Месси отметился голом со штрафного в матче 1/8 финала Кубка лиг против «Далласа» (4:4, пен. 5:3).

Этот гол стал для аргентинца 64-м со стандарта. Форвард поднялся на 6-е место по этому показателю в истории футбола.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду расположился на 9-й строчке списка. 18 марта португалец забил со штрафного в матче с «Абхой» в чемпионате Саудовской Аравии.

Месси и Роналду являются единственными действующими игроками, которые занимают места в первой десятке по количеству голов со штрафных в истории футбола.

Первая десятка выглядит так:

1. Жуниньо Пернамбукано — 76 голов;

2. Пеле — 70;

3. Виктор Легроталье — 66;

4. Роналдиньо — 66;

5. Дэвид Бекхэм — 65;

6. Лионель Месси — 64;

7. Диего Марадона — 62;

8. Зико — 62;

9. Криштиану Роналду, Рональд Куман и Рожерио Сени (вратарь) — 60;

10. Марселиньо Кариока — 59.

Диего Марадона
Дэвид Бекхэм
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Пеле
Рожерио Сени
Роналд Куман
Роналдиньо
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
Жуниньо Пернамбукано
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