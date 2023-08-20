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Сегодня, 06:37

Месси после победы с «Интер Майами» в Кубке лиг стал самым титулованным футболистом в мире

Сергей Разин
корреспондент
Лионель Месси и Жорди Альба.
Фото ФК «Интер Майами»
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«Интер Майами» в финале Кубка лиг одержал победу над «Нэшвиллом» (1:1, 10:9 пен.).

Для форварда Лионеля Месси это 44-й титул в карьере. Таким образом, 36-летний аргентинец стал самым титулованным футболистом в истории.

В составе «Барселоны» Месси становился 10-кратным чемпионом Испании, 7-кратным победителем Кубка и 8-кратным победителем Суперкубка страны, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, по 3 раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. Вместе с «ПСЖ» форвард дважды выиграл чемпионат Франции и один Суперкубок страны. В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира, победителем Олимпиады и Кубка Америки, а также победителем Финалиссимы-2022 и молодежного ЧМ-2005.

Лионель Месси стал победителем Кубка лиг. 44-й трофей Месси — взрыв эмоций! Лео исполнил шедевр, а вратарь «Интер Майами» забил решающий пенальти

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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