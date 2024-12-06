Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 18:36

Месси признан самым ценным игроком сезона в МЛС

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP
Telegram Дзен

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал самым ценным игроком сезона в МЛС, сообщается на официальном сайте лиги.

В сезоне-2024 37-летний аргентинец провел 19 матчей в регулярном чемпионате МЛС, забил 20 мячей и сделал 11 результативных передач. В плей-офф на его счету один забитый мяч и одна голевая передача в трех играх.

Месси набрал 38,43 процента голосов среди игроков, СМИ и клубов. Второе место в голосовании занял форвард «Коламбуса» Кучо Эрнандес (33,70 процента). Также в пятерку вошли Эвандер («Портленд», 9,24), Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед», 7,10) и Луис Суарес («Интер Майами», 2,17).

2
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
Читайте также
Кордобе и Сперцяну нет замены, «быки» не справляются с психологией, а Галицкий пожалеет денег? Что происходит с «Краснодаром» и каковы его шансы на золото
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
Биография Умара Нурмагомедова: непобедимый боец UFC идет за титулом
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
Baza: Каманцев сообщил Федорищеву о существующей практике дачи взяток судьям в российском футболе
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Материалы сюжета Месси: «Интер Майами» после разрыва с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Месси назвал самые важные моменты в истории «Барселоны»
Месси и Роналду претендуют на попадание в символическую сборную года по версии FIFPro
Источник: Неймар мечтает продолжить карьеру в «Реале»
Источник: Месси не сможет приехать на празднование 125-летия «Барселоны»
Месси посетит празднование в честь 125-летия «Барселоны»
В Парагвае запретили надевать футболки Месси на матч с Аргентиной. Причина — странная
Сегодня
Вчера
Неделя