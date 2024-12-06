Месси признан самым ценным игроком сезона в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал самым ценным игроком сезона в МЛС, сообщается на официальном сайте лиги.

В сезоне-2024 37-летний аргентинец провел 19 матчей в регулярном чемпионате МЛС, забил 20 мячей и сделал 11 результативных передач. В плей-офф на его счету один забитый мяч и одна голевая передача в трех играх.

Месси набрал 38,43 процента голосов среди игроков, СМИ и клубов. Второе место в голосовании занял форвард «Коламбуса» Кучо Эрнандес (33,70 процента). Также в пятерку вошли Эвандер («Портленд», 9,24), Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед», 7,10) и Луис Суарес («Интер Майами», 2,17).