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МЛС (MLS)

Сегодня, 11:19

Месси пропустит семь матчей «Интер Майами» из-за участия в Кубке Америки

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото AFP
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси пропустит семь матчей в МЛС в 2024 году, сообщает Daily Sport.

По данным источника, футболист не будет присутсвовать в играх команды против «Филадельфии», «Коламбус Крю», «Нэшвилла», «Шарлотта» и «Цинциннати» из-за участия сборной Аргентины в Кубке Америки.

Турнир пройдет с 20 июня по 14 июля летом 2024-го. А так как МЛС не согласовывается с ФИФА, то в это же время будут проходить матчи американского первенства.

В 2024 году Месси воссоединится в «Интер Майами» с бывшим партнером по «Барселоне» Луисом Суаресом, который в декабре подписал контракт с клубом.

Новый сезон в МЛС стартует 21 февраля 2024 года.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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