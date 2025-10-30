Видео
30 октября, 07:15

Месси: «Чтобы выиграть МЛС, нам нужно пропускать меньше голов»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что нужно сделать команде, чтобы выиграть МЛС.

«За последние два сезона мы прибавили и стали заметно сильнее. Тем не менее, мы по-прежнему нестабильны и мы пропускаем много голов. Если хотим выиграть МЛС, нужно продолжать улучшать свои игру. В прошлом году мы это почувствовали: выиграли регулярный чемпионат, а затем вылетели в первом раунде», — приводит слова Месси издание ESPN.

В этом сезоне плей-офф «Интер Майами» прошел до 1/8 финала, где выиграл первый матч серии с «Нэшвиллом» со счетом 3:1. Ответная встреча состоится 2 ноября в Нэшвилле.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
