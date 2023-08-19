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МЛС (MLS)

Сегодня, 09:05

Месси считает, что «Интер Майами» способен победить в финале Кубка Лиг

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметил, что команда из Флориды заметно прибавила с приходом Херардо Мартино на пост главного тренера.

«Это было бы невероятно для болельщиков и самого клуба. Хотя для людей, которые не видят, как мы тренируемся каждый день, стал сюрпризом факт того, что мы в финале. Нам нужно бороться за этот титул, так как мы знаем, что способны на это. Команда очень выросла, особенно с приходом Мартино. И мы счастливы, что достигли нашей первой цели — квалификации на Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Теперь мы можем сыграть в финале», — приводит слова Месси ESPN.

В решающем матче за трофей, который состоится в ночь с 19 на 20 августа, «Интер Майами» встретится с «Нэшвиллом».

Этим летом Месси перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента. Контракт 36-летнего форварда с командой из МЛС рассчитан до конца декабря 2025 года. В нынешнем сезоне он провел за американский клуб шесть матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.espn.com/soccer/story/_/id/38210150/mls-poised-step-catch-european-leagues
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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