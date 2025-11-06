Месси: «Сегодня самое время продолжать получать удовольствие и играть»

6 ноября, 15:47
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что у него еще будет время подумать о том, чего он добился в своей профессиональной карьере.
«Это не то, о чем я думал или беспокоился. Когда я уйду на пенсию, очевидно, что с годами я буду гораздо больше ценить все, что сделал в своей карьере, и то, чего достиг в профессиональном плане. Но сегодня самое время продолжать получать удовольствие и играть», — сказал 38-летний аргентинец на бизнес-конференции в Майами.
По словам Месси, он намерен изучать новое и развивать свои деловые связи.
«К сожалению, в какой-то момент футбольная карьера заканчивается. Я хочу продолжать учиться... Для меня наступает что-то другое, другой мир, и постепенно я вовлекаюсь в это», — добавил нападающий «Интер Майами».
В сезоне-2025 Месси в 38 матчах во всех турнирах забил 35 голов и сделал 18 результативных передач. По новому контракту он будет играть за клуб МЛС до конца сезона-2028.
Saiga-спринтер
serkonol
безмозглый спринт такой же безмозглый, как и аргентинский гном. в катаре фифа приложила максимум усилий, чтоб этот ушлёпок стал чемпионом мира. пусть скажет спасибо судьям и своему вратарю, который фактически завоевал титул для сборной в серии пеналей.
Saiga-спринтер
Гений футбола, при желании, может многое сделать в футболе и помимо непосредственно игры в футбол, или тренерской деятельности.
