Месси: «Сегодня самое время продолжать получать удовольствие и играть»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что у него еще будет время подумать о том, чего он добился в своей профессиональной карьере.

«Это не то, о чем я думал или беспокоился. Когда я уйду на пенсию, очевидно, что с годами я буду гораздо больше ценить все, что сделал в своей карьере, и то, чего достиг в профессиональном плане. Но сегодня самое время продолжать получать удовольствие и играть», — сказал 38-летний аргентинец на бизнес-конференции в Майами.

По словам Месси, он намерен изучать новое и развивать свои деловые связи.

«К сожалению, в какой-то момент футбольная карьера заканчивается. Я хочу продолжать учиться... Для меня наступает что-то другое, другой мир, и постепенно я вовлекаюсь в это», — добавил нападающий «Интер Майами».

В сезоне-2025 Месси в 38 матчах во всех турнирах забил 35 голов и сделал 18 результативных передач. По новому контракту он будет играть за клуб МЛС до конца сезона-2028.