Месси сможет вернуться на поле в сентябре

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вернется на поле в сентябре, сообщает журналист Эрнан Клаус.

По данным источника, 37-летний аргентинец, восстанавливающийся от травмы лодыжки, в ближайшее время вернется к тренировкам в общей группе.

Ожидается, что форвард сможет появиться на поле в матче регулярного чемпионата МЛС против «Филадельфии», который запланирован на 14 сентября. При этом существует вероятность того, что футболист успеет восстановиться от повреждения к игре против «Чикаго», которая состоится 1 сентября.

Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. В нынешнем розыгрыше МЛС нападающий забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 12 матчах.