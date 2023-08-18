Месси: «Мой уход из «Барселоны» в «ПСЖ» — это не то, чего я хотел»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси считает, что его переход в клуб МЛС отличается от перехода из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Как я уже говорил ранее, мой отъезд в Париж — это не то, чего я хотел. Все произошло в одночасье. Это было трудно, но, к счастью, это сильно отличается от того, что происходит со мной сейчас в Майами», — приводит Canal+ слова Месси.

36-летний аргентинец выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год. В составе сине-гранатовых он провел 778 матчей, забил 672 гола и сдлелал 303 голевые передачи. Ему пришлось покинуть клуб из-за осложнений, связанных с его контрактом. Летом 2021 года Месси перебрался в «ПСЖ», где провел два года.