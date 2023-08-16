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МЛС (MLS)

Сегодня, 04:20

Месси стал третьим лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото ТАСС
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. 36-летний аргентинец забил 9 голов в первых 6 матчах за американскую команду. По этому показателю он обошел Роберта Тэйлора, у которого 8 голов.

Лидером в списке лучших бомбардиров «Интер Майами» является Гонсало Игуаин, забивший 29 голов. Второе место занимает Леонардо Кампана с 16 голами.

15 июля «Интер Майами» объявил о переходе Месси. Он подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2025 года.

В 2014 году экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм за 25 миллионов долларов стал совладельцем «Интер Майами», четыре года спустя команда получила одобрение МЛС, а в марте 2022 года клуб провел свой первый матч в лиге.

Лионель Месси. Месси в шаге от первого американского трофея. Девятый гол аргентинца помог разгромить прошлогоднего финалиста МЛС

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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