Месси трогательно обратился к «Интер Майами» после церемонии в честь его 45-го титула в карьере

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поблагодарил клуб за церемонию в свою честь, которую провели перед матчем регулярного чемпионата МЛС против «Чикаго» (2:1).

Клуб организовал чествование Месси, который выиграл со сборной Аргентины Кубок Америки-2024. Этот титул стал для футболиста 45-м в карьере.

Перед игрой с «Чикаго» «Интер» организовал церемонию, в рамках которой в центре поля появился плакат с изображением числа «45», вокруг которого стояло 45 детей, каждый из которых держал картинку с титулами Месси.

«Огромное спасибо за признание, «Интер Майами»! Было приятно разделить этот момент с нашими людьми на поле», — написал в соцсетях Месси.

Лионель Месси является самым титулованным футболистом в истории.