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МЛС (MLS)

22 августа, 23:13

Месси возглавил рейтинг самых дорогих игроков МЛС

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси занял первое место в рейтинге самых дорогих игроков МЛС по данным портала Transfermarkt.

Стоимость 36-летнего аргентинца оценивается в 35 миллионов евро. Второе место занял полузащитник «Атланты» Тьяго Альмада (27 миллионов), третье — экс-форвард «Зенита» Себастьян Дриусси, выступающий за «Остин» (15 миллионов).

Месси перешел в «Интер Майами» летом этого года. Он провел за команду 7 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Transfermarkt
Лионель Месси
Себастьян Дриусси
Футбол
ФК Интер Майами
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