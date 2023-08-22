Месси возглавил рейтинг самых дорогих игроков МЛС

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси занял первое место в рейтинге самых дорогих игроков МЛС по данным портала Transfermarkt.

Стоимость 36-летнего аргентинца оценивается в 35 миллионов евро. Второе место занял полузащитник «Атланты» Тьяго Альмада (27 миллионов), третье — экс-форвард «Зенита» Себастьян Дриусси, выступающий за «Остин» (15 миллионов).

Месси перешел в «Интер Майами» летом этого года. Он провел за команду 7 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 1 результативную передачу.