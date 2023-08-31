Месси впервые с 3 июня не отметился результативными действиями в матче

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата МЛС против «Нэшвилла» (0:0).

Как сообщает Opta, «Нэшвилл» стал первой командой за 88 дней, кому удалось сдержать 36-летнего аргентинца. Последний раз Месси уходил с поля без голов и голевых передач в матче за «ПСЖ» против «Клермона» 3 июня.

Месси присоединился к «Интер Майами» 15 июля. С тех пор он сыграл в 10 матчах, забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи. Сегодня впервые он не забил и не сделал ассист.