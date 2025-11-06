Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

6 ноября, 13:35

Месси вручили ключ от Майами

Павел Лопатко

Мэр Майами Фрэнсис Суарес вручил нападающему местного «Интера» Лионелю Месси символический ключ от города.

«У меня было желание вручить этот [ключ] вам за все, что вы сделали для нашего великого города, нашей страны и мира футбола, спасибо вам», — сказал Суарес во время церемонии.

38-летний аргентинец играет за «Интер Майами» с июля 2023 года. В 2025 году он продлил контракт до конца сезона-2028.

«Спасибо вам, для меня это большая честь. Это правда, что, как я только что сказал, мы чувствуем себя очень любимыми, очень благодарными, очень счастливыми за то, что живем в этом городе, и возможность удостоиться такого отличия для меня — большая честь, так что спасибо вам», — отметил Месси.

В сезоне-2025 форвард в 38 матчах во всех турнирах забил 35 голов и сделал 18 результативных передач.

11

  • Алексей Волков

    говорящие трусики Киры Ивановой или там пацан сидит на аккаунте.

    09.11.2025

  • Иванова Кира

    Пусть кристина в Россию приезжает, ей Миллер подгонит, платиновый газовый ключ:joy::rofl::wrench: Газовый ключ (известный также как трубный ключ или рычажный ключ) — это инструмент, предназначенный для захвата и вращения труб, муфт и других деталей))

    06.11.2025

  • Иванова Кира

    Золотой Ключик или новые приключения Месси.)):key::key2:?

    06.11.2025

  • Иньес Андреста

    Видно нефть гонят, чтобы кизяк сэкономить

    06.11.2025

  • Иванова Кира

    Кристине песка мешок и тонну верблюжего кизяка)) А ключ у него есть от своего номера в Хилтоне. Кизяк верблюда даёт небольшое, ровное, очень жаркое и почти бездымное пламя. От одного верблюда получают до 950 кг навоза в год)):camel::camel::camel:

    06.11.2025

  • Иванова Кира

    Суаресов в Майами, как дон Педров в Бразилии и в Зените))

    06.11.2025

  • Иньес Андреста

    Фи, вручите Криштиану ключи от Аравийского полуострова

    06.11.2025

  • Berkut-7

    Пора в мэры балотироваться, раз так всё обернулось.

    06.11.2025

  • Степочкин

    А что город под замком ? Как же он въезжал все это время? От квартир и сейфов сразу надо было на связке.

    06.11.2025

  • За спорт!

    И Луису дубликат выдай, однофамильцу.

    06.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Лионель Месси
    ФК Интер Майами
    Читайте также
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя