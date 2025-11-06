Месси вручили ключ от Майами

6 ноября, 13:35
Мэр Майами Фрэнсис Суарес вручил нападающему местного «Интера» Лионелю Месси символический ключ от города.
«У меня было желание вручить этот [ключ] вам за все, что вы сделали для нашего великого города, нашей страны и мира футбола, спасибо вам», — сказал Суарес во время церемонии.
38-летний аргентинец играет за «Интер Майами» с июля 2023 года. В 2025 году он продлил контракт до конца сезона-2028.
«Спасибо вам, для меня это большая честь. Это правда, что, как я только что сказал, мы чувствуем себя очень любимыми, очень благодарными, очень счастливыми за то, что живем в этом городе, и возможность удостоиться такого отличия для меня — большая честь, так что спасибо вам», — отметил Месси.
В сезоне-2025 форвард в 38 матчах во всех турнирах забил 35 голов и сделал 18 результативных передач.
Алексей Волков
говорящие трусики Киры Ивановой или там пацан сидит на аккаунте.
09.11.2025
Иванова Кира
Пусть кристина в Россию приезжает, ей Миллер подгонит, платиновый газовый ключ:joy::rofl::wrench: Газовый ключ (известный также как трубный ключ или рычажный ключ) — это инструмент, предназначенный для захвата и вращения труб, муфт и других деталей))
06.11.2025
Иванова Кира
Золотой Ключик или новые приключения Месси.)):key::key2:?
06.11.2025
Иньес Андреста
Видно нефть гонят, чтобы кизяк сэкономить
06.11.2025
Иванова Кира
Кристине песка мешок и тонну верблюжего кизяка)) А ключ у него есть от своего номера в Хилтоне. Кизяк верблюда даёт небольшое, ровное, очень жаркое и почти бездымное пламя. От одного верблюда получают до 950 кг навоза в год)):camel::camel::camel:
06.11.2025
Иванова Кира
Суаресов в Майами, как дон Педров в Бразилии и в Зените))
06.11.2025
Иньес Андреста
Фи, вручите Криштиану ключи от Аравийского полуострова
06.11.2025
Berkut-7
Пора в мэры балотироваться, раз так всё обернулось.
06.11.2025
Степочкин
А что город под замком ? Как же он въезжал все это время? От квартир и сейфов сразу надо было на связке.
06.11.2025
За спорт!
И Луису дубликат выдай, однофамильцу.
06.11.2025