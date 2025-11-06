Месси вручили ключ от Майами

Мэр Майами Фрэнсис Суарес вручил нападающему местного «Интера» Лионелю Месси символический ключ от города.

«У меня было желание вручить этот [ключ] вам за все, что вы сделали для нашего великого города, нашей страны и мира футбола, спасибо вам», — сказал Суарес во время церемонии.

38-летний аргентинец играет за «Интер Майами» с июля 2023 года. В 2025 году он продлил контракт до конца сезона-2028.

«Спасибо вам, для меня это большая честь. Это правда, что, как я только что сказал, мы чувствуем себя очень любимыми, очень благодарными, очень счастливыми за то, что живем в этом городе, и возможность удостоиться такого отличия для меня — большая честь, так что спасибо вам», — отметил Месси.

В сезоне-2025 форвард в 38 матчах во всех турнирах забил 35 голов и сделал 18 результативных передач.