Месси заранее сообщили, что он выиграл «Золотой мяч»

Нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси заранее сообщили, что он станет обладателем премии лучшему футболисту года «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23, утверждает издание Bolasport со ссылкой на близкого друга игрока Алессандро Доссетти.

Как заявляет Bolasport, Месси 13 октября узнал, что ему вручат награду.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября. Месси на данный момент является семикратным обладателем награды.

В сезоне-2022/23 Месси стал чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны с «ПСЖ», забив 21 гол и сделав 20 результативных передач в 41 матче за парижан во всех турнирах.

В декабре 2022 года форвард впервые в карьере стал чемпионом мира, победив на турнире вместе со сборной Аргентины.

В июле 2023 года Месси перешел в «Интер Майами». Аргентинец забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за американскую команду.