Месси заявил, что гордится «Интер Майами» после досрочного чемпионства в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что испытывает гордость за команду после завоевания чемпионства в регулярном чемпионате МЛС.

В ночь на 3 октября «Интер Майами» победил на выезде «Коламбус Крю» со счетом 3:2. Месси оформил победный дубль, а его команда стала недосягаемой для конкурентов в турнирной таблице и досрочно оформила чемпионство.

«Первая цель достигнута! Очень горжусь этой командой, продолжаем идти вперед с желанием вместе достичь большего», — написал 37-летний Месси в соцсетях.

В нынешнем сезоне МЛС Месси провел 16 матчей за «Интер Майами», забил 15 голов и отдал десять результативных передач.