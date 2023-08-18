Месси заявил, что МЛС готова выйти на уровень европейских лиг

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что МЛС по уровню не сильно уступает европейским лигам и в скором времени будет готова конкурировать с ними.

«Я думаю, что у МЛС есть все возможности для этого. Сейчас идеальный момент для роста. Предстоят важные соревнования, которые пройдут в этой стране. Пришло время для лиги сделать этот скачок, закончить поиски того, что она искала долгое время. Здесь все готово для того, чтобы футбол вышел на высокий уровень — есть структура и много других вещей», — приводит ESPN слова Месси.

Этим летом Месси перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента. Контракт 36-летнего форварда с командой из МЛС рассчитан до конца декабря 2025 года.