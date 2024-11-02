Месси заявил, что не хочет становиться тренером в будущем

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признался, что не хочет работать тренером в будущем. Однако, по словам футболиста, он еще не решил, чем займется после окончания игровой карьеры.

«Я бы не хотел быть тренером, но я все еще не уверен, чем бы хотел заниматься в будущем. Я гораздо больше, чем раньше, ценю все, что делаю в повседневной жизни, поэтому думаю только о том, чтобы играть, тренироваться и получать удовольствие», — сказал Месси в интервью Фабрицио Романо.

В июле 2023 года Месси перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента. Всего 37-летний форвард забил 33 гола и сделал 18 результативных передач в 37 матчах за американскую команду во всех турнирах.

Ранее аргентинец выступал за «ПСЖ» и «Барселону», вместе с которой 10 раз выигрывал чемпионат Испании и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.