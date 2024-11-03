«Миннесота» обыграла «Реал Солт-Лейк» по пенальти и вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС

«Миннесота» дома обыграла «Реал Солт-Лейк» во втором матче 1/8 финала плей-офф МЛС — 1:1 (3:1 — пенальти).

В основное время у хозяев забил Джозеф Росалес, у гостей отличился Эмека Энели.

Победный гол в серии пенальти на счету хавбека «Миннесоты» Сан Бин Чона.

«Миннесота» выиграла серию у «Реал Солт-Лейк» со счетом 2-0 и вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС, в котором встретится с «Лос-Анджелес Гэлакси».

В другом матче вечера «Нью-Йорк Сити» на своем поле победил «Цинциннати» — 3:1. У хозяев забили Алонсо Мартинес, Тиагу Мартинс и Сантьяго Родригес. Единственный гол гостей на счету Луки Орельяно.

«Нью-Йорк Сити» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч между командами пройдет 10 ноября. Победитель серии встретится в четвертьфинале с победителем пары «Коламбус Крю» — «Нью-Йорк Ред Буллз».