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Сегодня, 06:27

«Миннесота» обыграла «Реал Солт-Лейк» по пенальти и вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Миннесота» дома обыграла «Реал Солт-Лейк» во втором матче 1/8 финала плей-офф МЛС — 1:1 (3:1 — пенальти).

В основное время у хозяев забил Джозеф Росалес, у гостей отличился Эмека Энели.

Победный гол в серии пенальти на счету хавбека «Миннесоты» Сан Бин Чона.

«Миннесота» выиграла серию у «Реал Солт-Лейк» со счетом 2-0 и вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС, в котором встретится с «Лос-Анджелес Гэлакси».

США. МЛС. 1/8 финала
03 нояб, 00:00. Allianz Field (Сент-Пол)
Миннесота
4:2
Реал Солт-Лейк

В другом матче вечера «Нью-Йорк Сити» на своем поле победил «Цинциннати» — 3:1. У хозяев забили Алонсо Мартинес, Тиагу Мартинс и Сантьяго Родригес. Единственный гол гостей на счету Луки Орельяно.

«Нью-Йорк Сити» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч между командами пройдет 10 ноября. Победитель серии встретится в четвертьфинале с победителем пары «Коламбус Крю» — «Нью-Йорк Ред Буллз».

США. МЛС. 1/8 финала
03 нояб, 00:00. Yankee Stadium (Нью-Йорк)
Нью-Йорк Сити
3:1
Цинциннати

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