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Сегодня, 01:59

Миранчук начнет в стартовом составе «Атланты» матч против «Нью-Йорк Ред Буллз»

Евгений Козинов
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images
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«Нью-Йорк Ред Буллз» и «Атланта Юнайтед» объявили стартовые составы на матч регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет на «Ред Булл Арене» в Харрисоне.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук начнет встречу в стартовом составе. 28-летний россиянин летом перешел в североамериканскую команду. Сегодшняя игра будет для него пятой в МЛС.

«Нью-Йорк Ред Буллз»: Коронел, Нилис, Рейес, Эйле, Толкин, Гьенгор, Карбальо, Эделман, Харпер, Ванзейр, Морган.

«Атланта Юнайтед»: Гузан, Леннон, Грегерсен, Уильямс, Кобб, Амадор, Слиш, Миранчук, Форчун, Лобжанидзе, Тиаре.

Начало встречи запланировано на 2:30 по московскому времени.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Нью-Йорк Ред Буллз

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