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Сегодня, 12:20

Миранчук подтвердил, что зарабатывает в «Атланте» больше, чем в «Аталанте»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Алексей Миранчук.
Фото USA Today Sports
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» подтвердил, что в новом клубе зарабатывает больше, чем в предыдущем — команде серии А «Аталанта».

— Твой агент Вадим Шпинев говорил: «В Италии, в Европе мы такие условия вряд ли получим». Неужели предложение «Атланты» по финансам было лучше тех, что были из европейских клубов?

— Да, лучше. Тут все данные открыты, вы можете это посмотреть.

— Коллега из Атланты сказал, что официальные данные по твоей и всем остальным зарплатам ассоциация игроков МЛС опубликует в октябре.

— Ждите, ха-ха!

— Уточни: зарплата в «Атланте» у тебя даже больше, чем была в «Аталанте»?

— Больше.

Алексей Миранчук. «Чтобы уехать, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Таких игроков, как мы, за границей очень много». Первое большое интервью Алексея Миранчука из США

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Он провел четыре матча в МЛС и забил один гол.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Атланта Юнайтед

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