Миранчук о победе над «Интер Майами»: «Все эмоции остались на поле. Сделали большое дело и продлили серию»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что чувствует после победы своей команды над «Интер Майами» (2:1) во втором матче 1/8 финала плей-офф МЛС.

Миранчук сделал результативную передачу на 90+4-й минуте встречи.

«С одной стороны, рад, с другой — устал. Поэтому все эмоции остались на поле. Но разумом понимаю, что сделали хорошее, большое дело и продлили серию», — сказал Миранчук.

«Атланта» сравняла счет в серии против «Интер Майами» — 1-1. Третий, решающий матч между командами пройдет 11 ноября.