30 марта, 05:46
Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Сити» (4:3).
«Большая победа, большой камбэк. Спасибо всем болельщикам, которые пришли на матч. Спасибо за вашу поддержку. Мы боролись для вас, мы победил для вас. Увидимся на следующей игре», — сказал Миранчук на видео, опубликованном пресс-службой клуба.
Миранчук в этой встрече отметился забитым голом. Этот мяч стал для 29-летнего россиянина первым в текущем сезоне.
После этого матча «Атланта» и «Нью-Йорк Сити» набрали по 8 очков и расположились на 9-м и 8-м местах соответственно.