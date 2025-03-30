Миранчук — о матче с «Нью-Йорк Сити»: «Большая победа, большой камбэк»

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Сити» (4:3).

«Большая победа, большой камбэк. Спасибо всем болельщикам, которые пришли на матч. Спасибо за вашу поддержку. Мы боролись для вас, мы победил для вас. Увидимся на следующей игре», — сказал Миранчук на видео, опубликованном пресс-службой клуба.

Миранчук в этой встрече отметился забитым голом. Этот мяч стал для 29-летнего россиянина первым в текущем сезоне.

После этого матча «Атланта» и «Нью-Йорк Сити» набрали по 8 очков и расположились на 9-м и 8-м местах соответственно.