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Сегодня, 07:55

Миранчук о голевом пасе в матче с «Интер Майами»: «Мне хорошо сбросили, много думать не надо было»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Алексей Миранчук.
Фото Brett Davis-Imagn Images, USA Today Sports
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» прокомментировал свой победный голевой пас во втором матче 1/8 финала плей-офф МЛС с «Интер Майами» (2:1), сделанный на 90+4-й минуте.

«Если честно, там ситуация сама диктовала, что делать, — поэтому там много думать не надо было. Я видел, что Шанде Силва врывается, мне хорошо сбросили мяч, и я просто отдал в касание. Ему оставалось принять решение — отпасовать или пробить. Пробил. Забил.
Когда бил в первом тайме — надо отдать должное вратарю соперника (Дрэйку Каллендеру, — Прим. «СЭ»). Мне кажется, он хорошо спас. Вроде я не в самый угол попал, но пробил сильно. Но вратарь молодец, здорово среагировал», — сказал Миранчук.

«Атланта» сравняла счет в серии с «Интер Майами» — 1-1. Третий, решающий матч между командами состоится 11 ноября.

Полностью интервью с Алексеем Миранчуком будет опубликовано на сайте «СЭ» в понедельник, 4 ноября.

Лионель Месси после матча. «Атланта» обыграла команду Месси и сравняла счет в серии. У Миранчука — передача на победный гол

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами

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