Миранчук проведет первую тренировку в «Атланта Юнайтед» 20 августа

Сегодня, 09:41
Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук проведет первую тренировку в клубе 20 августа.
«Алексей прибыл в Атланту. Он проведет тренировку во вторник. Клуб уже добавил его в заявку МЛС», — цитирует ТАСС пресс-службу клуба.
Ранее 28-летний россиянин получил американскую визу для работы в США.
30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года, перейдя из «Аталанты».
«Атланта Юнайтед» сыграет в рамках регулярного чемпионата МЛС против «Нэшвилла» 14 сентября, а против «Интер Майами» — 18-го.