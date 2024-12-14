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Сегодня, 18:28

Миранчук вошел в десятку самых дорогих игроков МЛС по версии Transfermarkt

Алина Савинова
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Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук занял 10-е место в рейтинге самых дорогих футболистов МЛС по версии портала Transfermarkt.

Стоимость 29-летнего россиянина оценивается в 10 миллионов евро.

Рейтинг возглавляют Рики Пуч из «Лос-Анджелеса» и форвард «Интер Майами» Лионель Месси (оба — 20 миллионов евро), на третьей строчке располагается Кучо Эрнандес («Коламбус»; 18 миллионов евро).

В топ-10 также вошли Факундо Торрес («Орландо Сити»; 14 миллионов евро), Эвандер («Портленд»; 14 миллионов евро), Диего Гомес («Интер Майами»; 12 миллионов евро), Габриэл Пек («Лос-Анджелес»; 12 миллионов евро), Матеуш Богуш («Лос-Анджелес»; 10 миллионов евро) и Джозеф Пэйнтсил («Лос-Анджелес; 10 миллионов евро).

Миранчук перешел из «Аталанты» в «Атланту» в июле, подписав контракт до конца 2027 года. За клуб из МЛС футболист провел 14 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 4 результативными передачами.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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