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Сегодня, 02:00

Миранчук впервые попал в стартовый состав «Атланты» на матч МЛС

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды на матч МЛС с «Шарлотт».

28-летний игрок впервые выйдет на поле с первых минут. Отметим, что «Атланта» не указала российский флаг около изображения Миранчука в расстановке стартового состава.

Матч «Атланты» против клуба «Шарлотт» пройдет в ночь с 31 августа на 1 сентября. Начало — 02:30 по московскому времени.

Миранчук 25 августа дебютировал за «Атланту», выйдя на замену в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).

США. МЛС. Неделя 24
01 сент, 02:30. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Шарлотт
Атланта
Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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