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Сегодня, 00:21

Миранчук записал видеообращение к фанатам «Атланты»

Евгений Козинов
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Соцсети
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«Атланта Юнайтед» опубликовала в социальной сети видеообращение новичка команды Алексея Миранчука в футболке клуба. 28-летний россиянин пригласил болельщиков на ближайшие матчи.

«Привет, 17-е! Это Алексей Миранчук. Я с нетерпением жду поездки в Атланту. Ожидаю увидеть вас всех на стадионе на матчах против «Нэшвилла» и «Интер Майами». Скоро увидимся», — сказал Миранчук.

30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года. Однако игрок пока находится в Бергамо.

«Атланта Юнайтед» сыграет в рамках регулярного чемпионата МЛС против «Нэшвилла» 14 сентября, а против «Интер Майами» — 18-го.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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«Атланта Юнайтед» опубликовала фотографию Алексея Миранчука в футболке команды