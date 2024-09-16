Митрофанов: «Отсутствие флага напротив фамилии Миранчука — глупость полнейшая»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на инцидент с полузащитником сборной России Алексеем Миранчуком в МЛС. В расстановке на воскресную игру с «Нэшвиллом» пресс-служба «Атланты Юнайтед» не разместила российский флаг напротив фамилии футболиста.

«Это полнейшая глупость! Часто сталкиваемся с тем, что это позиция конкретного человека, который, например, рисовал эту картинку. Кроме как глупостью назвать это не могу. Закрасьте тогда вообще игрока и покажите, что играете вдесятером. Все болельщики, весь мир знает, кто это. Такой жест — проявление неуважения к футолисту собственной команды», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.

Ранее пресс-служба «Атланты» также не указала флаг РФ напротив фамилии Миранчука перед игрой с «Шарлотт».