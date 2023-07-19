МЛС: где и как смотреть трансляции матчей в России

После перехода форварда Лионеля Месси в «Интер Майами» популярность МЛС возросла. Любителям футбола интересно знать, где и как можно посмотреть матчи Major League Soccer (MLS).

Регулярный сезон 2023 в МЛС прерван до 20 августа в связи с проведением Кубка лиг.

Как и где смотреть МЛС в России

Официально МЛС не показывают и не будут транслировать в России из-за позиции правообладателя. Онлайн платформа Okko Спорт публикует хайлайты игр. Смотреть матчи MLS можно другими способами.

Букмекеры

Видеотрансляции игр МЛС доступны на сайтах и в приложениях ряда букмекерских компаний. Для этого нужно зарегистрироваться, пройти верификацию и в некоторых случаях сделать ставку на событие.

IPTV

Телевидение через протокол интернета позволяет смотреть любые спортивные турниры, включая MLS. Вариант цифрового ТВ подойдет, если у вас есть телевизор с функцией SmartTV или ТВ-приставка. Скачивайте подходящий плеер. Например, Televizo или Perfect Player — одни из самых популярных. Далее выбирайте IPTV-сервис (советы по выбору можно найти в интернете), оплачивайте подписку и наслаждайтесь матчами Месси в составе «Интер Майами».

Нелегально

Смотреть трансляции матчей МЛС можно нелегально на пиратских платформах. Некоторые группы и пользователи показывают игры на платформе ВКонтакте. Найти ссылку на видеоплеер игры MLS можно также с помощью ВПН.

Кто показывает МЛС в мире

С 2023 года МЛС заключила контракт с Apple на эксклюзивный показ матчей на платформе Apple TV. Соглашение оценивается в 2,5 миллиарда долларов, срок действия — до 2032 года.

Матчи МЛС доступны для просмотра в приложении Apple TV. Месячная подписка стоит 14,99 доллара, сезонная — 99 долларов. По подписке Apple TV+ цены немного ниже: 12,99 доллара за месяц и 79 долларов за сезон.

Дебют Месси за «Интер Майами» ожидается 22 июля в матче Кубка лиг с «Крус Асуль». Начало игры — в 03.00 по московскому времени.

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей