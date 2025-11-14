МЛС перейдет на систему «осень-весна» с сезона-2027/28

Североамериканская Главная футбольная лига (МЛС) утвердила переход на календарную систему «осень-весна», сообщается на сайте лиги. В четверг в городе Палм-Бич (штат Флорида) состоялась встреча совета руководителей МЛС, на которой была одобрена смена календарной системы. Изменения вступят в силу с сезона-2027/28. Регулярный чемпионат начнется в середине — конце июля 2027 года и завершится плей-офф и финалом Кубка МЛС в конце мая 2028-го. Перед переходом на новый формат лига проведет переходный сезон с февраля по май 2027 года, который будет включать регулярный чемпионат из 14 матчей для каждой команды, плей-офф и финал Кубка МЛС. По его итогам определятся участники клубных турниров КОНКАКАФ.

esdeminov Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста.. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП) Заранее большое Вам человеческое спасибо. 14.11.2025

Petr Bitkin Я ещё со службы перенёс: Маша, Свелана, Степан.... И всё хорошо, Свято место пусто не бывает, и на каждогкроме эрефии, будь (я дождусь) она проклята всеми моими потомками :) Свягне бывает, и на каждого красножома - свой КОЛ, хи :) Играй, не играй -= а всё ваши жопы ПРОКЛЯТЫ. ПОКАЙТЕСЬ ПУБЛИЧНО. А то хуже будет. Бога побойтесь... милййшие.... 14.11.2025

Степочкин У них вся политичекая система скоро будет по советским лекалам работать. Европейский обком уже вовсю раскрутили, отстался Вашингтонский. Скоммуниздили наш вектор развития. 14.11.2025

инок США - огромные. На каждую Флориду или Калифорнию найдётся по своему Вашингтону (штату) или Минессоте, где зимой очень даже холодно. 14.11.2025

Топотун Дураки. 14.11.2025

Николай Белостоцкий Радует, что есть умные люди на свете... 14.11.2025

Ратель Чемпионат Гренландии длится 2-4 недели - другого времени просто нет. А ,,зачем знать" - вопрос философский. 14.11.2025

Ратель Ну что ж, самое время нам вернуться к весне-осени. Негоже нам играть по одной с ними схеме. И идейно, и по разности условий. 14.11.2025

Инсайды 100% !! ,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти) 14.11.2025

Пан Юзеф Воистину так! 14.11.2025

Saiga-спринтер Пан радуется, что теперь и американскому футболу аллесс-капут? 14.11.2025

Saiga-спринтер Северо-Американские Штаты Америки будут не в восторге. Лучше быть на футбольной трибуне стадиона в +35, чем в -10. Побывайте в Демидовграде в ноябре/декабре на трибуне уродливого стадиона и всё прочуствуете без перевода с русского. 14.11.2025

Candramelekh II Кек 14.11.2025

Мясо по-сербски Одумайтесь безумцы ! Бегите ! 14.11.2025

Пан Юзеф Наконец-то. 14.11.2025

Секир-башка С нас пример берут. 14.11.2025

Valekka Ему пофиг-шиповник тоже роза!:)) 14.11.2025

Millwall82 кхм, внимательно новость прочитал? Они на осень-весна переходят, а не весна-осень. 14.11.2025

жэ И что? Зачем нам это знать? А Гренландия перейдет на сему лето-нет льдов-лето. К нам то это какое отношение имеет. Представляю себе Франс Футбол, который в заголовке выделит место для новости - Россия будет проводить чемпионат зима-зима. Кому это интересно будет? Ну хочет Россия так, да и бог с ней 14.11.2025