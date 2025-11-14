МЛС перейдет на систему «осень-весна» с сезона-2027/28

14 ноября, 13:36
Североамериканская Главная футбольная лига (МЛС) утвердила переход на календарную систему «осень-весна», сообщается на сайте лиги.
В четверг в городе Палм-Бич (штат Флорида) состоялась встреча совета руководителей МЛС, на которой была одобрена смена календарной системы.
Изменения вступят в силу с сезона-2027/28. Регулярный чемпионат начнется в середине — конце июля 2027 года и завершится плей-офф и финалом Кубка МЛС в конце мая 2028-го.
Перед переходом на новый формат лига проведет переходный сезон с февраля по май 2027 года, который будет включать регулярный чемпионат из 14 матчей для каждой команды, плей-офф и финал Кубка МЛС. По его итогам определятся участники клубных турниров КОНКАКАФ.
esdeminov
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста.. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП) Заранее большое Вам человеческое спасибо.
14.11.2025
Petr Bitkin
Я ещё со службы перенёс: Маша, Свелана, Степан.... И всё хорошо, Свято место пусто не бывает, и на каждогкроме эрефии, будь (я дождусь) она проклята всеми моими потомками :) Свягне бывает, и на каждого красножома - свой КОЛ, хи :) Играй, не играй -= а всё ваши жопы ПРОКЛЯТЫ. ПОКАЙТЕСЬ ПУБЛИЧНО. А то хуже будет. Бога побойтесь... милййшие....
14.11.2025
Степочкин
У них вся политичекая система скоро будет по советским лекалам работать. Европейский обком уже вовсю раскрутили, отстался Вашингтонский. Скоммуниздили наш вектор развития.
14.11.2025
инок
США - огромные. На каждую Флориду или Калифорнию найдётся по своему Вашингтону (штату) или Минессоте, где зимой очень даже холодно.
14.11.2025
Топотун
Дураки.
14.11.2025
Николай Белостоцкий
Радует, что есть умные люди на свете...
14.11.2025
Ратель
Чемпионат Гренландии длится 2-4 недели - другого времени просто нет. А ,,зачем знать" - вопрос философский.
14.11.2025
Ратель
Ну что ж, самое время нам вернуться к весне-осени. Негоже нам играть по одной с ними схеме. И идейно, и по разности условий.
14.11.2025
Инсайды 100% !!
,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
14.11.2025
Пан Юзеф
Воистину так!
14.11.2025
Saiga-спринтер
Пан радуется, что теперь и американскому футболу аллесс-капут?
14.11.2025
Saiga-спринтер
Северо-Американские Штаты Америки будут не в восторге. Лучше быть на футбольной трибуне стадиона в +35, чем в -10. Побывайте в Демидовграде в ноябре/декабре на трибуне уродливого стадиона и всё прочуствуете без перевода с русского.
14.11.2025
Candramelekh II
Кек
14.11.2025
Мясо по-сербски
Одумайтесь безумцы ! Бегите !
14.11.2025
Пан Юзеф
Наконец-то.
14.11.2025
Секир-башка
С нас пример берут.
14.11.2025
Valekka
Ему пофиг-шиповник тоже роза!:))
14.11.2025
Millwall82
кхм, внимательно новость прочитал? Они на осень-весна переходят, а не весна-осень.
14.11.2025
жэ
И что? Зачем нам это знать? А Гренландия перейдет на сему лето-нет льдов-лето. К нам то это какое отношение имеет. Представляю себе Франс Футбол, который в заголовке выделит место для новости - Россия будет проводить чемпионат зима-зима. Кому это интересно будет? Ну хочет Россия так, да и бог с ней
14.11.2025
hovawart645
А ведь пендосия южнее! А мы снова подстроились под Гейропу и попали впросак! В очередной раз! Летом бьём баклуши, а в снег играем в футбол и ждём миллионы на стадионах...
14.11.2025