Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

14 ноября, 13:36

МЛС перейдет на систему «осень-весна» с сезона-2027/28

Алина Савинова

Североамериканская Главная футбольная лига (МЛС) утвердила переход на календарную систему «осень-весна», сообщается на сайте лиги.

В четверг в городе Палм-Бич (штат Флорида) состоялась встреча совета руководителей МЛС, на которой была одобрена смена календарной системы.

Изменения вступят в силу с сезона-2027/28. Регулярный чемпионат начнется в середине — конце июля 2027 года и завершится плей-офф и финалом Кубка МЛС в конце мая 2028-го.

Перед переходом на новый формат лига проведет переходный сезон с февраля по май 2027 года, который будет включать регулярный чемпионат из 14 матчей для каждой команды, плей-офф и финал Кубка МЛС. По его итогам определятся участники клубных турниров КОНКАКАФ.

21

  • esdeminov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста.. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП) Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Я ещё со службы перенёс: Маша, Свелана, Степан.... И всё хорошо, Свято место пусто не бывает, и на каждогкроме эрефии, будь (я дождусь) она проклята всеми моими потомками :) Свягне бывает, и на каждого красножома - свой КОЛ, хи :) Играй, не играй -= а всё ваши жопы ПРОКЛЯТЫ. ПОКАЙТЕСЬ ПУБЛИЧНО. А то хуже будет. Бога побойтесь... милййшие....

    14.11.2025

  • Степочкин

    У них вся политичекая система скоро будет по советским лекалам работать. Европейский обком уже вовсю раскрутили, отстался Вашингтонский. Скоммуниздили наш вектор развития.

    14.11.2025

  • инок

    США - огромные. На каждую Флориду или Калифорнию найдётся по своему Вашингтону (штату) или Минессоте, где зимой очень даже холодно.

    14.11.2025

  • Топотун

    Дураки.

    14.11.2025

  • Николай Белостоцкий

    Радует, что есть умные люди на свете...

    14.11.2025

  • Ратель

    Чемпионат Гренландии длится 2-4 недели - другого времени просто нет. А ,,зачем знать" - вопрос философский.

    14.11.2025

  • Ратель

    Ну что ж, самое время нам вернуться к весне-осени. Негоже нам играть по одной с ними схеме. И идейно, и по разности условий.

    14.11.2025

  • Инсайды 100% !!

    ,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    14.11.2025

  • Пан Юзеф

    Воистину так!

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Пан радуется, что теперь и американскому футболу аллесс-капут?

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Северо-Американские Штаты Америки будут не в восторге. Лучше быть на футбольной трибуне стадиона в +35, чем в -10. Побывайте в Демидовграде в ноябре/декабре на трибуне уродливого стадиона и всё прочуствуете без перевода с русского.

    14.11.2025

  • Candramelekh II

    Кек

    14.11.2025

  • Мясо по-сербски

    Одумайтесь безумцы ! Бегите !

    14.11.2025

  • Пан Юзеф

    Наконец-то.

    14.11.2025

  • Секир-башка

    С нас пример берут.

    14.11.2025

  • Valekka

    Ему пофиг-шиповник тоже роза!:))

    14.11.2025

  • Millwall82

    кхм, внимательно новость прочитал? Они на осень-весна переходят, а не весна-осень.

    14.11.2025

  • жэ

    И что? Зачем нам это знать? А Гренландия перейдет на сему лето-нет льдов-лето. К нам то это какое отношение имеет. Представляю себе Франс Футбол, который в заголовке выделит место для новости - Россия будет проводить чемпионат зима-зима. Кому это интересно будет? Ну хочет Россия так, да и бог с ней

    14.11.2025

  • hovawart645

    А ведь пендосия южнее! А мы снова подстроились под Гейропу и попали впросак! В очередной раз! Летом бьём баклуши, а в снег играем в футбол и ждём миллионы на стадионах...

    14.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Читайте также
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя