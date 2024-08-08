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Мостовой: «Миранчук мог бы перейти в средний клуб серии А или ла лиги, но выбрал деньги»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о российском полузащитнике Алексее Миранчуке, который недавно перешел из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту Юнайтед».

«Миранчука можно назвать игроком европейского уровня. Он мог бы перейти из «Аталанты» в средний клуб серии А или ла лиги, но выбрал деньги и МЛС. Критиковать его за это нельзя — это нормальная практика. Кто откажется от места, где тебе дают лучшие условия?» — цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Атланта» объявила о подписании контракта с Миранчуком 30 июля. Американский клуб заключил соглашение с 28-летним россиянином до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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Миранчук приступит к тренировкам с «Атлантой» на следующей неделе