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Сегодня, 03:07

Начало матча «Интер Майами» — «Орландо Сити» отложено из-за ливня

Евгений Козинов
Корреспондент
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Матч 1/16 финала Кубка лиг «Интер Майами» — «Орландо Сити» не начался по расписанию. Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 3.00 по московскому времени. Однако начало встречи было отложено из-за сильного ливня.

«У нас погодная задержка. Мы предоставим обновленную информацию о начале разминки и начала игры, когда она станет доступна», — написала пресс-служба «Интер Майами».

Ранее команды объявили стартовые составы. Нападающий Лионель Месси должен начать встречу с первых минут.

Лионель Месси. Месси в стартовом составе «Интер Майами» начнет матч с «Орландо Сити»
Футбол
ФК Интер Майами
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Месси в стартовом составе «Интер Майами» начнет матч с «Орландо Сити»