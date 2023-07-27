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Сегодня, 00:59

Игрок «Интер Майами»: «Бускетс — чертовски великолепен, предпочитаю его Месси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Интер Майами» Джозеф Мартинес высказался об игре в одной команде с форвардом Лионелем Месси и полузащитником Серхио Бускетсом.

«В нашей команде есть такой игрок, как Серджи Бускетс — он великолепен. Я думаю, он гений. Я предпочитаю Бускетса Месси (смеется). Почему? Потому что он чертовски великолепен. Он очень умен», — приводит слова Мартинеса журналист Франко Паницо.

Месси и Бускетс заключили с «Интер Майами» контракт до 2025 года. Сообщалось, что 36-летний аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

Лионель Месси
Серхио Бускетс
ФК Интер Майами
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