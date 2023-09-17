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Форвард «Интер Майами» — о Месси: «Он не ставит себя выше других, беспокоится о нас»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Интер Майами» Леонардо Кампана поделился мнением о своем одноклубнике — Лионеле Месси.

«Каким бы великим он ни был, он беспокоится о нас, первым отправляет сообщения, желает нам удачи, и это мотивирует. Его влияние в раздевалке в том, какой он человек, как он разговаривает с нами, как ведет себя с самыми младшими и со старшими. Он не ставит себя выше других, несмотря на то, что он способен так много сделать», — приводит слова Кампана TyC Sports.

Кампана отметил, что Месси дает команде «душевное спокойствие, подсказывает на поле, беседует перед матчами».

Месси пропустил два последних матча «Интер Майами». Команда без него обыграла «Канзас-Сити» (3:2) и уступила «Атланте» (2:5). В первой игре Месси не принимал участия, так как находился в сборной Аргентины, а вторую пропустил из-за мышечной травмы.

36-летний аргентинец на данный момент сыграл за «Интер Майами» 11 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. С командой он выиграть Кубок лиг.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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