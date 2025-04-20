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Месси: «Мои сыновья следят за Мбаппе, Винисиусом, Холанном, Ямалем. Но они не стремятся быть похожими на них»

Алина Савинова
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, за какими игроками следят его дети.

«Они не стремятся быть похожими на кого-то, но следят за всеми. Они говорят о Мбаппе, Винисиусе, Холанне, Левандовском, Ямале. Но без желания быть похожими на них», — приводит Simplemente Futbol слова Месси.

Также он назвал сильные стороны каждого из своих сыновей как футболиста.

«Тиаго — самый рассудительный, организатор. Матео — нападающий, ему нравится забивать голы, но при этом он очень интеллигентен в игре. Чиро более взрывной, больше атакует, больше играет один на один. В этом смысле они очень разные. Мне повезло, что я могу наслаждаться их игрой. Кто из них выделяется? Если я назову одного, они будут за мной гоняться (смеется). Они видят все», — добавил форвард.

37-летний Месси — олимпийский чемпион, чемпион мира, а также восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Он является воспитанником «Барселоны», за которую выступал до 2021 года. Позже аргентинец играл за «ПСЖ», а в 2023-м он присоединился к «Интер Майами» из МЛС.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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